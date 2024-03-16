شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر السبت حملة دهم في أرجاء من الضفة الغربية واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

نابلس

ففي نابلس، قال شهود عيان: إن نحو 25 آلية عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف-.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، وتمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل.

وفي وقت لاحق ذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين غزيين من الفنادق في المدينة.

جانب من اقتحام مدينة نابلس

قلقيلية

وفي قلقيلية، قالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار وداهمت عدة منازل في الحي عرف منها منزل المعتقل رائد الحوتري، ومنزل المعتقل أربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.

وأشارت المصادر إلى تمركز قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن للمواطنين في شارع الواد.

وأفادت بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

الخليل

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكد المصادر مداهمة جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها المعتقل محارب ادعيس، والمواطن غالب ادعيس، وحكمت محتوايتهما وعاثت فيهما خرابا.

المصدر: مواقع