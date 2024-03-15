أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى أن “الحرب الإجرامية على غزة دخلت شهرها السادس ولم يتمكن العدو الصهيوني من تحقيق أي هدف من أهدافه التي شنها من أجله، لم يتمكن من إطلاق سراح أسراه، ولا القضاء على حماس، نعم الذي حققه قتل ودمار”. واكد ان العدو “اصطدم بصمود شعب متمسك بأرضه التي جبل ترابها بالدماء المزغردة حياة وكرامة ورفض ذل واستعباد، عصية على كل القوى الطاغوتية الظالمة، وبمقاومة باسلة تقاتل فيها الإرادة والعزيمة والروح المتفانية في إيمانها وأرضها وشعبها، تسدد ضرباتها لجيش ساقط روحيا ومعنويا، ولما لم تحقق آلة الحرب والدمار أهدافها ضم العدو إليها حرب التجويع”.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، قال الشيخ يزبك “إن ما يثار من غبار المساعدات من الجو، وما يُعمل على إنشاء ميناء بحري، هو للتهرب من الضغوطات الدولية، والإلتفاف على مخطط الإبادة والجوع. فهل يُصدق أن أمريكا وبايدن في حالة عجز عن فتح المعابر البرية لإيصال المساعدات؟! نعم هي قادرة، وأيضا الدول المتواطئة بأنظمتها الدولية والعربية، ولكنها المؤامرة التجويعية إلتفافا على الصمود والمقاومة. إلا أن غزة أقوى بالدماء والبطون الخاوية وستسقط المخطط، وتغير وجه المنطقة بل العالم نحو نظام جديد لا هيمنة فيه لقوى الظلم والإستبداد”.

وقال الشيخ يزبك “في شمال فلسطين أدخلت المقاومة الإسلامية العدو الإسرائيلي بدوار التخبط بساحتيها العسكرية والسياسية، ويهدد العدو بتوسعة رقعة الحرب تهربا من مشاكله، ولكنه لم يجرؤ رغم خرقه ببعض ضرباته محاولا اختبار قدرة المقاومة التي سدّدت إليه ما زادت في إرباكه، بردها الصافع ورسائلها إن وسعت وسعنا، وإننا لن نتوقف عن مساندة غزة والدفاع عن سيادة وطننا وكرامة أهلنا ومواطنينا مهما غلت التضحيات والأثمان”. وأضاف “لا محالة أننا لمنتصرون”، معتبرا أن”المحور هو أمل الأمة وغدها الواعد بتطهير الأرض والمقدسات من دنس الصهيونية”.

المصدر: موقع المنار