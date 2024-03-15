إعلام العدو: إطلاق صاروخين من لبنان تجاه منطقة مرجليوت في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 14:48

إعلام العدو: إطلاق صاروخين من لبنان تجاه منطقة مرجليوت في إصبع الجليل

منذ 56 mins 15 March، 2024
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