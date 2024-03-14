زار نجل الأديب الراحل والوزير السابق سليم حيدر الدكتور حيان حيدر المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حيث التقى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد كميل باقر وجرى التدوال والحديث حول ضرورة التعريف بالوزير السابق والأديب سليم حيدر بالنخب الجامعية والأدبية الإيرانية من خلال مشاريع علمية وثقافية مشتركة وترجمة مختارات من أدب الراحل إلى اللغة الفارسية.

في خلال اللقاء تسلم المستشار الثقافي السيد كميل باقر من نجل الأديب الراحل الدكتور حيان حيدر منشورات الأديب سليم حيدر بحضور حفيدته السيدة دُنى حيدر ضنّاوي.

يذكر ان سليم حيدر عين سفيرا للبنان في ايران في 27 شباط 1946، وفي المرسوم الأدبي الذي أصدره الأديب الكبير مارون عبّود لمناسبة تعيين سليم حيدر سفيرًا في طهران: ” فقد رأينا باسم الأدب الرفيع أن نجعله نحن وزيرًا مفوّضًا، وسفيرًا مطلق الصلاحية لدى مملكة الفردوسي والخيّام وسعدي وحافظ.”

المصدر: موقع المنار