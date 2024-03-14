تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 04:30

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة

منذ 45 mins 14 March، 2024
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