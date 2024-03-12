مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 12:28

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف مدينة الخيام

منذ 53 mins 12 March، 2024
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