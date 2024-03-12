طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية على منطقة حي النصر شمال رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 06:08

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية على منطقة حي النصر شمال رفح

منذ 42 mins 12 March، 2024
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