طائرات الاحتلال تعاود شن سلسلة غارات على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 04:34
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نائب الأمين العام لحزب الله: المقاومة مستعدة للرد لو حصل أي توسع بالعدوان ولن تتراجع عن مساندة غزة حتى توقف العدوان
المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيرة اسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة
طائرات الاحتلال تعاود شن سلسلة غارات على مدينة غزة
منذ 10 mins
12 March، 2024
عاجل
غارات صهيونية
غزة
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