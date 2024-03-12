طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً لعائلة أبو سنجر في منطقة الجعفراوي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 04:34

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً لعائلة أبو سنجر في منطقة الجعفراوي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 41 mins 12 March، 2024
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