العميد سريع: القوات اليمنية تهاجم سفينة “بينوكيو” الأميركية في البحر الاحمر وتحقق فيها اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 04:32

العميد سريع: القوات اليمنية تهاجم سفينة “بينوكيو” الأميركية في البحر الاحمر وتحقق فيها اصابة مباشرة

منذ 55 mins 12 March، 2024
العميد سريع
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (Pinocchio) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وحققت فيها اصابة دقيقة، مؤكدة أنَّ عملياتِها العسكريةَ ستتصاعد خلالَ شهرِ رمضانَ، نصرةً للشعب الفلسطيني.

وفي بيان صادر عنه، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنّ العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيّ، وضمن الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأكّد العميد سريع، استمرار القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وشددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، على أنَّ عملياتِها العسكريةَ، سوفَ تتصاعد خلالَ شهرِ رمضانَ، نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وللمجاهدينَ في قطاعِ غزة.

المصدر: موقع المنار

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