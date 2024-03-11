أكبر قضية اختلاس في التاريخ الفرنسي خسّرت الخزينة 1,6 مليار يورو على الأقل و خمسة مليارات، و خسرت 6 مليارات للإتحاد الاوروبي سميت ( قضية الاحتيال على ضريبة الكاربون) la fraude à la TVA sur les quotas de carbone في عام 2009 وهي المرتبطة بناتنياهو واسرائيل. عبارة عن علاقته بعصابة يهودية فرنسية اسرائيلية من شركات وهمية متهمة تخللها جرائم فيما بين أعضائها وهو جلهم من الفرنسيين الاسرائيليين. العديد من متهميها هربوا الى اسرائيل، فابريس سكون، Fabrice Sakoun ميشيل كسلاسي، Michel Keslassy ، Stéphane Alzraa، Michael Aknin.

بالعودة الى ميير حبيب وقدرته على فرض ارادته رغم سفالته و عجرفته و سوقيته، في السادس من اذار مارس، يعني يوم الأربعاء الماضي، استطاع ان يفرض على الجمعية الوطنية ان تتبنى اقتراح سن قانون لتعزيز الرد الجنائي على الجرائم العنصرية أو المعادية للسامية بحيث يعاقب عليها جنائيا.

مسرحية حصلت يوم الاربعاء في الجمعية الوطنية الفرنسية. ميير حبيب ممثلها. يحول فيها نفسه الى ضحية.

المصدر: موقع المنار