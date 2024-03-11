اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في منطقة بني سهيلا بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 11 2024 - 06:42

اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في منطقة بني سهيلا بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 11 March، 2024
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