طواقم الدفاع المدني في غزة تتمكن من انتشال عدد من الضحايا والجرحى بعد قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 04:54
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المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة ميرون بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية وآخرها بلدة خربة سلم
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصواريخ البركان وأصابتهما إصابة مباشرة
طواقم الدفاع المدني في غزة تتمكن من انتشال عدد من الضحايا والجرحى بعد قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 40 mins
11 March، 2024
عاجل
بيت لاهيا
غزة
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