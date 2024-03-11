مقاومون يفجرون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 03:00

مقاومون يفجرون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

منذ 41 mins 11 March، 2024
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