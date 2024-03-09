3 شهداء في قصف صهيوني على مجموعة مواطنين بشارع 5 في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 16:54

3 شهداء في قصف صهيوني على مجموعة مواطنين بشارع 5 في خانيونس

منذ 38 mins 9 March، 2024
أخبار موقع المنار
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