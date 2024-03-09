أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهداف خلالهما سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية في بيان في بيان متلفز أن العملية الأولى استهدفت سفينة (بروبيل فورتشن) “PROPEL FORTUNE” الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.

وبينت القوات المسلحة اليمنية أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ 37 طائرة مسيّرة.

وأكدت أن العمليتين على السفينة والمدمرات الأمريكية حققتا أهدافهما بنجاح، مشددة على استمرارها في تنفيذ عملياتها في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وحيت القوات المسلحة كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم المليوني تأكيدا على الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار