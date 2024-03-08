شهد ميدان السعبين بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانا مليونيا متجددا اسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار (انتصاراً لغزة… ضرباتنا متصاعدة)

وبزخم جماهيري متجدد فاض أكبر ميادين صنعاء بطوفان شعبي، تلبية لدعوة قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مؤكدا الثبات ومواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني.

وحمل المتظاهرون رايات الحرية والأعلام الفلسطينية واليمنية واللافتات المنددة بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلي غزة، والمباركة لعمليات القوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو والسفن المرتبطة به، وردها على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (غزة معيار الإنسانية والإيمان).

وهتف المشاركون في المسيرة بعبارات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، وطالب المتظاهرون القوات المسلحة بالمزيد من الضربات المنكلة بالعدو مرددين هتافات الولاء والتفويض للسيد الحوثي. وهتفوا بعبارات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.

وأكد بيان مليونية السبعين استمرار المسيرات والمظاهرات والأنشطة الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني دون كلل أو ملل ولا تراجع والتخاذل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وشدد على الاستمرار في الحشد والتعبئة العامة على كل المستويات الشعبية والرسمية إلى مراكز التدريب والتأهيل لقوات التعبئة العامة، والاستنفار الكامل واعتبار شهر رمضان شهر للجهاد كعبادة وقربة عظيمة إلى الله.

وبارك بيان المسيرة تصعيد العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني في جميع الجبهات الجهادية في اليمن ولبنان والعراق والتي تمثل الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني وانتصارا لمظلوميته الكبرى.

وحذر بيان المسيرة من استخدام المساعدات الإنسانية من قبل العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي كطعم واضح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الجماعية ضدهم. وأشاد بالمواقف المشرفة والانسانية لبعض قادة دول العالم في رفض الجرائم الوحشية الصهيونية والأمريكية بحق الشعب الفلسطيني.

كما بارك العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية اسنادا لغزة، باستهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى كيان العدو، وكذلك عمليات الردع للعدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني وسيادة البلاد، واستهداف القطع العسكرية الأمريكية والبريطانية حتى رفع العدوان والحصار عن غزة.

ودعا بيان المسيرة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك، إلى تفعيل سلاح المقاطعة الكاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.

22 مليونية بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

تجدر الإشارة إلى أن هذا الطوفان البشري هو الـ22 الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

وكان الطوفان الثاني بصنعاء في الـ13 من أكتوبر، في حين كان الطوفان الثالث في الـ18 من أكتوبر عقب المجزرة الإجرامية التي ارتكبها العدو الصهيوني بمستشفى المعمداني في غزة، فيما كان الطوفان الرابعفي الـ20 من أكتوبر.

وفي الـ27 من أكتوبر، أدى مئات الآلاف صلاة الجمعة في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، تضامنا ونصرة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني.

وفي الـ3 من نوفمبر، جابت أكثر من 23 مسيرة حاشدة شوارع وساحات مختلف مديريات العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة، تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.

وفي الـ10 من نوفمبر شهدت العاصمة صنعاء طوفانها البشري الخامس، فيما كان الطوفان السادس في الـ18 من نوفمبر الماضي، في حين كان الطوفان السابع في الـ24 من نوفمبر المنصرم.

وفي الأول من ديسمبر احتشد اليمانيون في طوفان بشري ثامن بالعاصمة صنعاء، فيما كان الطوفان التاسع في الـ8 من ديسمبر، والطوفان العاشر في الـ15 ديسمبر.

وكان الطوفان الحادي عشر في 22 ديسمبر، والطوفان الـ12 في التاسع والعشرين من ديسمبرالفائت، والطوفان الـ13 في 5 يناير الجاري، والطوفان الـ14في الثاني عشر من يناير، فيما كانالطوفان الـ15 في التاسع عشر يناير أيضا.

وفي 26 يناير 2024 شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء،الطوفان الـ 16 في مسيرة جماهيرية مليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لأهل غزة، تحت شعار (اليمن وفلسطين خندق واحد).

وفي الثاني من فبراير شهد ميدان السبعين الطوفان الـ 17 في مسيرة مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (مع غزة مستمرون حتى النصر).

وخرج الطوفان البشري الـ 18 إلى ميدان السبعين في التاسع من فبراير تحت شعار (ثابتون على الموقف.. مع غزة حتى النصر).

وشهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، في ال16 فبراير، الطوفان البشري الـ19 نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر)

وفي الـ23 فبراير شهد ميدان السبعين الطوفان الـ20 في مسيرة حملت عنوان (مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر).

وخرج الطوفان البشري الـ 21 نصرة للشعب الفلسطيني إلى ميدان السبعين في الأول من مارس في مسيرة مليونية حملت شعار (لستم وحدكم.. صامدون مع غزة).

يذكر أن عشرات الآلاف من المسيرات والتظاهرات والوقفات الشعبية في مختلف المحافظات اليمنية خرجت نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم على مدى الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

المصدر: المسيرة نت