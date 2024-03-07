المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد فادي محمود ضاوي “جهاد” من بلدة عيترون في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2024 - 18:56

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد فادي محمود ضاوي “جهاد” من بلدة عيترون في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 19 mins 7 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة