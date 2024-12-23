الوكالة الوطنية للاعلام: العدو أقفل طريق بنت جبيل – مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 09:38

الوكالة الوطنية للاعلام: العدو أقفل طريق بنت جبيل – مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية

منذ 29 mins 23 December، 2024
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