ميقاتي من ثكنة مرجعيون: الجيش اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 09:38

ميقاتي من ثكنة مرجعيون: الجيش اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه

منذ 22 mins 23 December، 2024
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