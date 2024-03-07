مراسل المنار: قصف صهيوني يستهدف جنوبي مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2024 - 18:56

مراسل المنار: قصف صهيوني يستهدف جنوبي مدينة الخيام

منذ 2 ساعة 7 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة