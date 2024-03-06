اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه “ضد جر لبنان الى حرب، بل هناك عدو اسرائيلي خطر وفي اي ساعة يمكن ان يشن حربا على لبنان من دون مبررات”، وتابع ان “الحماية الحقيقية للبنان تكون بوجود مقاومة قوية ورادعة تقول لا للعدو الصهيوني”.

وفي حديث تلفزيوني، تطرق الشيخ قاسم الى الملف الرئاسي اللبناني رافضا “تحميل حزب الله مسؤولية الشغور الرئاسي”، ولفت الى ان “أي حوار مع شروط مسبقة غير مقبول”، واكد انه “ليس لدينا اسم للرئاسة غير سليمان فرنجية”.

وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر، قال الشيخ قاسم “إننا وصلنا الى قناعات مختلفة وكل طرف يعبر عن رايه وأخذنا القرار أننا لن نقوم بسجال مع التيار والتفاهم معلّق الا ان قنوات الاتصال مازالت مفتوحة”.

المصدر: قناة المنار