أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الثلاثاء عن تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر. وقالت إن “عملية استهداف المدمرتين الأمريكيتين نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيّرة”.

واكدت القوات المسلحة اليمنية “لن نتردد في توسيع عملياتنا ضد كافة الأهداف المعادية استجابة لنداء أحرار شعبنا وأمتنا الإسلامية في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني”، وتابعت “لن تتوقف عملياتنا حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وهذا نص بيان القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِـمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وذلك من خلال قواتِنا البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسير، وقدْ تمَّ تنفيذُ العمليةِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيرة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لنْ تترددَ في توسيعِ عملياتِها ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ وذلكَ استجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا العظيمِ وأمتِنا الإسلاميةِ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصار.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 24 شعبان 1445للهجرة

الموافق للـ5 من مارس 2024م

المصدر: موقع المنار