مراسل المنار: استهداف محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون بعدد من القذائف العادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 14:34

مراسل المنار: استهداف محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون بعدد من القذائف العادية

منذ 52 mins 5 March، 2024
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