مراسل المنار: استهداف محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون بعدد من القذائف العادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 14:34
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إعلام العدو: المصانع والمحلات التجارية في مستوطنات الشمال تنهار وأصحابها يفكرون في نقلها بعد الخسائر الفادحة
مراسل المنار: استهداف محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون بعدد من القذائف العادية
منذ 52 mins
5 March، 2024
عاجل
الخيام
برج الملوك
سهل مرجعيون
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