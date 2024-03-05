شيع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، جثمان الشهيد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

موكب التشييع انطلق، من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى منزل ذوي في المخيم، ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ونقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.

واستُشهد الطفل أبو شلبك، صباح الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.

وباستشهاد الطفل مصطفى ابو شلبك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 433 شهيدا على الأقل، بينهم 41 شهيدا في رام الله، وأعلاها 99 شهيدا في جنين.

وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت عددا من البلدات في غرب جنين بالضفة الغربيّة، فيما دارت مواجهات أثناء اقتحامها بلدة برقين جنوب غرب جنين .

كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 7400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: وكالات فلسطينية