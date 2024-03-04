العناوين

صحيفة الأخبار

ـ دوّامة المفاوضات: المقاومة لا ترضخ

ـ المقاومة تدرس ردودها: حماية الردع دون الحرب الشاملة | هوكشتين يريد حلاً لفصل لبنان عن غزّة

ـ 24 طناً من الأرزّ «المسرطن» بيعت في الأسواق

ـ أميركا تواصل تأليب العالم | صنعاء غير مكترثة: ممنوع المرور

صحيفة البناء

ـ غانتس في واشنطن للتآمر على نتنياهو.. واستكشاف حدود الاستعداد الأميركيّ

ـ مجازر المساعدات مستمرة.. وسكان غزة: لا الإنزالات الجوية ولا بديل عن رفح

ـ إشارات إيجابية من اجتماع الفصائل في موسكو.. وتضارب في مؤشرات التفاوض

صحيفة الجمهورية

ـ هوكشتاين لحل ينتظر الهدنة

ـ مبالغات لبنانية لتباينات الخماسية

ـ مصير مصرف لبنان إذا «انتصر» دُعاة الافلاس

ـ محادثات جديدة في مصر سعياً للتوصّل الى هدنة في غزة

صحيفة اللواء

ـ هوكشتاين يبحث اليوم في خارطة تهدئة متصلة بـ«هدنة غزة»

ـ الرواتب قيد الإنجاز بدءًا من اليوم… ومصير مبادرة الاعتدال بعد لقاء الحارة

ـ إسرائيل تبتز المقاومة بالطحين.. وحكومة نتنياهو مشتّتة بين الانقسام ولعنة الأهالي

ـ واشنطن لإعلان وقف النار فورا واهتمام كبير بزيارة غانتس.. واعتقالات واسعة في الضفة

صحيفة الديار

ـ أسبوع مفصلي دموي قبل هدنة رمضان في غزة… بايدن: أحضروا لي صفقة!

ـ هوكشتاين في لبنان بمحاولة ديبلوماسيّة أخيرة قبل احتمال الحرب الموسّعة؟

ـ عن أموال المودعين وتوزيع المسؤوليّات… كيف تمّ صرف الدولارات؟

صحيفة النهار

ـ هوكشتاين في المحاولة الاكثر صعوبة لردع التصعيد

ـ الراعي وعودة يعليان التحذير من انزلاق لبنان وتفرد فئة بالقرارات

ـ ألمانيا تعلن استعداد فرقة تدخلها للانسحاب من لبنان في حال اتساع الحرب

ـ سابقة مصرف لبنان في الزمن الصعب: تخطّي المليار دولار زيادةً في الإحتياط

ـ إسرائيل تقاطع مباحثات القاهرة واجتماع الرياض لهدنة

صحيفة الأخبار

ـ القوات لا تحشد في كسروان

رغم الجهود المكثفة التي بذلتها النائبة ستريدا جعجع، والأوامر التي وُجّهت إلى منسقي المناطق للحشد للقدّاس الذي أقامه حزب القوات اللبنانية، السبت الماضي في كسروان، لمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتفجير كنيسة سيدة النجاة – زوق مكايل، لم يتجاوز الحضور الـ 500 شخص، وسط غياب عدد من أعضاء تكتل الجمهورية القوية، أبرزهم النواب: جورج عدوان، طوني حبشي، جهاد بقرادوني، غادة أيوب وبيار أبو عاصي. وقد حرصت جعجع على إضفاء احتفالية خاصة على مشاركتها، فدخلت الى الكنيسىة برفقة الأمين العام للحزب إميل مكرزل، وسارت وراءها أفواج كشفية، وذلك بعد اكتمال الحاضرين من نواب وحزبيين ورجال دين.

ـ الكتائب «يغازل» عقيص

في لقاءات «المعارضة» التي تُعقد كل ثلاثاء في بيت الكتائب في الصيفي، ويحضرها مستقلون والنائبان القواتيان: جورج عقيص وغسان حاصباني، يحرص رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على إظهار اهتمام خاص بعقيص، فيتوجّه إليه بالكلام والنقاش حصراً، فيما يتعمّد تجاهل حاصباني الذي يبدي استياءً كبيراً من الأمر.

الاسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

تقول مصادر إعلامية غربية إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة عملية هوليودية لخلق الإيحاء الداخلي في الغرب بالاهتمام بالشأن الإنساني، رغم أن كل الإنزالات تعادل حمولة ثلاث شاحنات والإيحاء بعدم الخضوع للإرادة الإسرائيلية، بينما الحقيقة هي أن تفادي فتح معبر رفح هو أكبر التزام بالشروط الإسرائيلية، خصوصاً أن الإنزال الجوي يساهم في خلق الفوضى ودفع الناس للتنافس والتقاتل على الوصول إلى المساعدات ويضمن تجاوز المرجعيات المحلية التي تمثل المقاومة، بعدما فشل الاحتلال في إنشاء هيئات بديلة.

ـ خفايا

تقول مصادر إعلامية في قوى المقاومة إن توافقاً بين قيادات محور المقاومة محوره دعم أي قرار تتخذه قيادة المقاومة في غزة في التعامل مع المفاوضات الجارية تحت عنوان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ضمن اتفاق شامل أو جزئي سوف يظهر في التعامل الإعلامي مع المسار التفاوضيّ بصورة تأخذ بالاعتبار عدم وضع شروط أو ضوابط لتقييم أي اتفاق، لأن المعيار الوحيد هو ما ترضاه المقاومة في غزة، واعتبار دور جبهات المساندة مصدر إسناد تفاوضيّ للمقاومة في غزة وفق معادلة وقف النار في غزة يعني وقف النار في سائر الجبهات.

صحيفة الجمهورية

ـ أفصَحت دولة إقليمية عن عدم سعيها للانضمام إلى مجموعة دولية تُعنى بالشأن اللبناني.

ـ لاحَظت أوساط وجود قراءات مختلفة بين مكوّنات المعارضة لمبادرة نيابية.

ـ جَزمت أوساط اتفاق الخماسية على إنهاء الشغور ومنع تمدّد الحرب، ونَفت الكلام عن انقسامها.

صحيفة اللواء

ـ همس

تمَّ التنسيق بين مرجعيات رسمية وحزبية حول النقاط الواجب طرحها مع الوسيط الأميركي، لإظهار الوضع اللبناني بمشهد واحد، يعزز الموقف الرسمي في مفاوضات التهدئة في الجنوب، وترسيم الحدود البرية!

ـ غمز

فوجئ نائب في كتلة الإعتدال بتصريح لزميل له ينتمي إلى كتلة وازنة ينسف مضمونه ما سبق لرئيس الكتلة أن أبلغه لوفد الإعتدال من تأييد لمبادرة المشاورات النيابية دون شروط مسبقة!

ـ لغز

مازال وزير الدفاع يُعطّل قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء عواد رئيساً للأركان، رغم إضطرار قائد الجيش للسفر للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني يُعقد في روما هذا الأسبوع!

صحيفة النهار

ـ دعابة سياسية

قال سياسي بارز من باب الدعابة السياسية: هل شاهدتم “وزير السويد” في برنامح تلفزيوني قبل ايام حيث ظهر ان لا علاقة له بكل ما اصاب اقتصاد لبنان وانهيار ماليته وقد نفض يديه من كل ما حصل. واعلن براءته من كل ما تم اتخاذه من خيارات مالية خاطئة وهو صاحب القرار الاول في الحكومات التي تمثل فيها فريقه السياسي.

ـ رئيس اللبنانية لم يسمع النصيحة بشأن مرسوم التفرغ

أفاد خبير في شؤون الجامعة أن رئيس اللبنانية لم يسمع النصيحة بان مرسوم التفرغ لن يمر كما اعده بـ 1800 استاذ. وقال: وزير التربية سيحيل الملف الى مجلس الوزراء، والاحزاب سترفض التفريغ بحالته الراهنة، وسيغسل الوزير عباس الحلبي يديه من دم الاساتذة الموعودين.

ـ شكاوى من ارتفاع مبالغ فيه في فواتير “كهرباء لبنان”

يشكو مواطنون من ارتفاع مبالغ فيه في فواتير مؤسسة كهرباء لبنان إذ غاب المراقبون في غير منطقة لسنتين وأكثر ثم عادوا ليسجلوا أرقام العدادات دفعة واحدة مما رتب على الناس مبالغ لا قدرة لهم عليها.

المصدر: صحف