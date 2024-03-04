تصاعد أعمدة الدخان عقب تفجير الاحتلال منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 03:10

تصاعد أعمدة الدخان عقب تفجير الاحتلال منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس

منذ 48 mins 4 March، 2024
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