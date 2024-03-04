قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقة المخفية بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 00:52

قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقة المخفية بنابلس

منذ 15 mins 4 March، 2024
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