واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية موقعي جل العلام والمطلة التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:45) مساء الأحد، قوة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأعلنت المقاومة مساء اليوم، انه وأثناء قيام ‏قوة مؤلّلة للعدو بالتحرك في محيط موقع المالكية ‏قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏(21:45) من مساء الأحد، قام المجاهدون باستهدافها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة في وقت سابق من اليوم الأحد، وبعد رصدٍ ‌‏دقيق قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏

وعند الساعة (19:00) مساء الأحد، استهدفت المقاومة الاسلامية، ‏انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة.

كما استهدفت المقاومة موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، وكذلك، منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة.‏ واستهدف مجاهدو المقاومة ايضاً، موقع جل ‏العلام بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

خريطة عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الاحد في 3-3-2024

ومساء اليوم، أعلنت المقاومة عن حصيلة عملياتها ليوم الأحد بتاريع 3-3-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 03-03-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:20 استهداف منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.

2- الساعة 13:40 بعد رصدٍ ‌‏دقيق ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏

3- الساعة 14:30 استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 19:00 استهداف ‏انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 06:45 استهداف موقع ‏جل العلام بصاروخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 21:45 استهداف ‏قوة مؤلّلة للعدو الإسرائيلي أثناء تحركها في محيط موقع المالكية بعددٍ من قذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي