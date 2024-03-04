كشف تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، عن ارتقاء 8 شهداء، وإصابة 12 آخرين، في القدس المحتلة، بينما تم تسجيل، نحو 14 اعتداء للمستوطنين.

وأشار التقرير إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم طفلان، في القدس المحتلة، خلال الشهر المنصرم، وهم: الطفل وديع عويسات (14 عامًا)، ومحمد خضور (19 عامًا)، والطفل محمد أبو اسنينة (16 عامًا)، وفادي جمجوم (40 عامًا)، ومحمد مناصرة (31 عامًا)، ومن خارج القدس المحتلة، ارتقى 3 شهداء على أرضها، وهم: محمد زواهرة (26 عامًا)، وأحمد الوحش (31 عاما)، ونزار حساسنة (34 عامًا).

وبيّن التقرير أن الاحتلال احتجز خلال الشهر المرصود جثامين 4 شهداء مقدسيين، وهم: الطفل وديع عويسات (14 عامًا)، والطفل محمد أبو اسنينة (16 عامًا)، وفادي جمجوم (40 عامًا)، ومحمد مناصرة (31 عامًا).

وما تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شباط/فبراير الماضي تحتجز جثامين 40 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

وكشف التقرير عن تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة “في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد حكومة الاحتلال الفاشية توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية… باعتبارهم (المستوطنون) الأداة القوية لسياسة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ أهدافهم وتحقيقها.

ورصد (151) حالة اعتقال في كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة، من بينهم (10) أطفال و (9) سيدات. كما أصدرت محاكم الاحتلال، وفقًا للتقرير، (25) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (21) حكمًا بالاعتقال الإداري.

وقال التقرير إن حكومة الاحتلال، صادقت على نحو 6 مشاريع استيطانية جديدة، كما شرعت سلطات الاحتلال بالبدء بتنفيذ مشاريع صُودِق عليها في وقت سابق. وأكد أنّ ذلك يأتي في ظل “السعي الدؤوب والمتسارع بشكل مجنون إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة”.

وخلّف عدوان “إسرائيل” الغاشم على قطاع غزة حتى اليوم الأحد، 30 ألفًا و410 شهداء، و71 ألفًا و700 جريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام