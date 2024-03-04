شدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على أن من أهداف الأمريكي لوقف العدوان على غزة في ‫شهر رمضان هو تجنب التصعيد. وأكد حمدان أنه إذا ماطل العدو فسيكون شهر رمضان فرصة للتصعيد، وأضاف أن “العدو يدرك أن انفجار الوضع في القدس يؤدي ‫إلى مزيد من المواجهة قد تمتد إلى كل فلسطين”.

ولفت حمدان في مقابلة مع قناة المنار، إلى ان العدو أرسل وفداً مفوضاً للتفاوض إلى القاهرة ‫بعد أن حاول التملص من إرسال الوفد، مؤكداً أن المقاومة تقاتل في الميدان وصامدة فيه والأمريكي ‫والعدو يدركون أن الأمور لا تذهب مع الوقت لصالحه.

وأشار حمدان إلى أن المساعدات الأمريكية هي عار على الإدارة ‫الأمريكية لأنها تسير جسراً من الذخائر التي تقتل الشعب الفلسطيني، وتساءل “لماذا لا تقطع طرقات الشاحنات التي تدخل إلى ‫الاحتلال ويسمح لها بما يتطابق مع عدد الشاحنات التي تدخل غزة؟”

وأكد حمدان أن الموقف الأمريكي ليس موقفاً جاداً في وقف ‫المعاناة الفلسطينية، وشدد على أن اولوية المقاومة هي وقف العدوان ووقف الحصار وإنهاء ‫معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح حمدان أنه “لم تنته جولة القاهرة بعد وعلى الجميع أن ‫يفهم ان المقاومة لم تأتي إلى القاهرة لتقدم أي تنازلات”، وقال “ذهبنا إلى القاهرة نحمل في جعبتنا الاستعداد ‫للوصول إلى تفاهم إذا كان العدو والأمريكي يريدون الوصول”.

ولفت القيادي في حركة حماس، إلى أن الأمريكي يضغط على العدو من باب الحرص عليه ‫وليس الانحياز لأحد غيره.

المصدر: موقع المنار