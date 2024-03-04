شدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على أن من أهداف الأمريكي لوقف العدوان على غزة في شهر رمضان هو تجنب التصعيد. وأكد حمدان أنه إذا ماطل العدو فسيكون شهر رمضان فرصة للتصعيد، وأضاف أن “العدو يدرك أن انفجار الوضع في القدس يؤدي إلى مزيد من المواجهة قد تمتد إلى كل فلسطين”.
ولفت حمدان في مقابلة مع قناة المنار، إلى ان العدو أرسل وفداً مفوضاً للتفاوض إلى القاهرة بعد أن حاول التملص من إرسال الوفد، مؤكداً أن المقاومة تقاتل في الميدان وصامدة فيه والأمريكي والعدو يدركون أن الأمور لا تذهب مع الوقت لصالحه.
وأشار حمدان إلى أن المساعدات الأمريكية هي عار على الإدارة الأمريكية لأنها تسير جسراً من الذخائر التي تقتل الشعب الفلسطيني، وتساءل “لماذا لا تقطع طرقات الشاحنات التي تدخل إلى الاحتلال ويسمح لها بما يتطابق مع عدد الشاحنات التي تدخل غزة؟”
وأكد حمدان أن الموقف الأمريكي ليس موقفاً جاداً في وقف المعاناة الفلسطينية، وشدد على أن اولوية المقاومة هي وقف العدوان ووقف الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح حمدان أنه “لم تنته جولة القاهرة بعد وعلى الجميع أن يفهم ان المقاومة لم تأتي إلى القاهرة لتقدم أي تنازلات”، وقال “ذهبنا إلى القاهرة نحمل في جعبتنا الاستعداد للوصول إلى تفاهم إذا كان العدو والأمريكي يريدون الوصول”.
ولفت القيادي في حركة حماس، إلى أن الأمريكي يضغط على العدو من باب الحرص عليه وليس الانحياز لأحد غيره.
المصدر: موقع المنار