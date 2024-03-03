رويترز: وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال محادثات وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 12:48

رويترز: وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال محادثات وقف اطلاق النار

منذ 31 mins 3 March، 2024
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