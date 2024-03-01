أعلن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “الاحتلال يرتكب المجازر بحق شعبنا بهدف ابتزاز المقاومة في المفاوضات”، مشيراً إلى أن “إدخال المساعدات برا وبحرا وجوا إيجابي ومطلوب لمواجهة التجويع والحصار”.

وأوضح النونو “الاحتلال هو الذي يماطل ولا يبدي أي جدية لوقف الحرب لأسباب سياسية داخلية”، لافتاً إلى أن “الاحتلال غير جدي في التوصل إلى اتفاق قبل رمضان، ولا نلمس أي ضغوط أميركية حقيقية”، ومضيفاً أن في ظل ذلك فإن الحركة متمسكة “بمبدأ الوقف الدائم لإطلاق النار، لأن هذا العدوان يجب أن ينتهي إلى الأبد”.

وقال النونو إن “مرحلة ما بعد الحرب يناقشها الفلسطينيون فقط، وليس باتفاق مع الاحتلال”، مطالباً “بحرية اختيار الشعب ممثليه وترسيخ مبدأ الشراكة بين المكونات الفلسطينية”.

المصدر: مواقع إخبارية