دان “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان “الصمت العربي حيال المذابح في غزة”.

وقال المفتي قبلان في موقف له الجمعة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “معالم الحياة الطيبة عند أهل البيت” الذي تقيمه العتبة العباسية في كربلاء المقدسة إن “الصرخة الصرخة والإدانة الإدانة لأغلب الأنظمة والقيادات العربية والإسلامية الساكتة أو الشريكة بأسوأ مذبحة ترتكبها تل أيبب وواشنطن بقطاع غزة، وسط غرف عمليات غارقة بالدم والتواطؤ والنذالة توازياً مع غالبية القيادات الدينية الساكتة أو المسكّتة أو الغارقة بسبات عميق”.

واضاف المفتي قبلان ان “الشعوب العربية والإسلامية تعيش لحظة موت سريري وخيانة موصوفة لمواثيق ربها ببني جلدتها وذمّة أهلها ودينها”، ورأى ان “الحل بإغراق شوارع الدول العربية والإسلامية أو الإنتقام لأهل غزة وناسها وعلى مستوى الصراع لا حل لهذا الكيان الإرهابي إلا تأكيد سياسات إزالته من الوجود”، وتابع ان “السكوت خيانة والحياد انحياز لآلة الحرب الصهيونية، والتطبيع شراكة كاملة بدماء أهل غزة وحرائق المنطقة ومذابحها، والبلاء كل البلاء بواشنطن، ولا خلاص لمنطقة الشرق الأوسط إلاّ بإنهاء نفوذ واشنطن فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام