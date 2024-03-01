صفارات الإنذار تدوي في قرية الغجر في اصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 07:10

صفارات الإنذار تدوي في قرية الغجر في اصبع الجليل

منذ 6 mins 1 March، 2024
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