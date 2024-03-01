أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء أن حكومته تدرس إغلاقا “موقتا” للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار.

ويغلق المزارعون البولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة الأخرى احتجاجا على ما يقولون إنها منافسة غير عادلة تشكّلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا المجاورة.

وقال توسك للصحافيين “نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق موقت للحدود ووقف التجارة عموما”.

وأضاف “سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين غدا. هذا الحل سيكون موقتا… وموجعا للطرفين”.

وتابع توسك “أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم في ما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا تكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف”. وأضاف “لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد”.

من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا إن هذا الإجراء “لم يُذكر خلال الساعات الأربع” من الاجتماع مع الوزراء البولنديين الأربعاء، لكنّه كان متفائلا في إمكان توصّل البلدين إلى حل لفتح الحدود.

وقال “الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن”.

بدوره، أكّد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن “لا أحد من الجانب الأوكراني يتفاوض بشأن إغلاق الحدود مع بولندا”.

المصدر: وكالات