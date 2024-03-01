المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عبد الله حسن عسل “مظلوم” من بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 00:50

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عبد الله حسن عسل “مظلوم” من بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 2 ساعة 29 February، 2024
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