الوزير حمية تناول مع النائب عطية مشروع قانون إنشاء مديريات إقليمية للوزارة وشؤونا إنمائية مناطقية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 29 2024 - 18:06

الوزير حمية تناول مع النائب عطية مشروع قانون إنشاء مديريات إقليمية للوزارة وشؤونا إنمائية مناطقية

منذ 11 mins 29 February، 2024
حمية
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة،  رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية ، حيث جرى البحث في بعض المشاريع التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل ، ولاسيما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي رفعته الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحداث مديريات إقليمية في بعض المحافظات اللبنانية ، وكذلك ملف صيانة الطرقات.

ولكد حمية أن ” أهمية المهام المتنوعة والمنوطة بالمديرية الإقليمية للأشغال في المحافظة ، جعلت من الوزارة ترفع مشروع إلى مجلس الوزراء لإحداث مديريات إقليمية للأشغال في بعض المحافظات اللبنانية ، ولاسيما تلك التي لم تكن محدثة فيها ، كمحافظات عكار وبعلبك الهرمل والنبطية ، وذلك نظراً لأهميتها في تأمين الخدمات المتنوعة للمواطنين ”

وتطرق حمية إلى موضوع صيانة الطرقات ، ولاسيما الاوتوسترادات، هي من أولويات الوزارة ”

بدوره عطيه قدر ” مشروع وزارة الأشغال العامة والنقل ، وخصوصاً فيما يتعلق بإحداث المديريات الإقليمية في بعض المحافظات اللبنانية ، ولاسيما في عكار “، معتبراً أن ” إقرار هذا المشروع يصب في خدمة رفع الحرمان عن المناطق المحرومة ، ولاسيما في محافظة عكار “، مشيداً في سياق أخر بأن تكون ” صيانة الطرقات والاوتوسترادات، ومن بينها في الشمال ،تعد اليوم من الأولويات لدى وزارة الاشغال العامة والنقل “،

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة