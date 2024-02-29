استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية ، حيث جرى البحث في بعض المشاريع التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل ، ولاسيما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي رفعته الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحداث مديريات إقليمية في بعض المحافظات اللبنانية ، وكذلك ملف صيانة الطرقات.

ولكد حمية أن ” أهمية المهام المتنوعة والمنوطة بالمديرية الإقليمية للأشغال في المحافظة ، جعلت من الوزارة ترفع مشروع إلى مجلس الوزراء لإحداث مديريات إقليمية للأشغال في بعض المحافظات اللبنانية ، ولاسيما تلك التي لم تكن محدثة فيها ، كمحافظات عكار وبعلبك الهرمل والنبطية ، وذلك نظراً لأهميتها في تأمين الخدمات المتنوعة للمواطنين ”

وتطرق حمية إلى موضوع صيانة الطرقات ، ولاسيما الاوتوسترادات، هي من أولويات الوزارة ”

بدوره عطيه قدر ” مشروع وزارة الأشغال العامة والنقل ، وخصوصاً فيما يتعلق بإحداث المديريات الإقليمية في بعض المحافظات اللبنانية ، ولاسيما في عكار “، معتبراً أن ” إقرار هذا المشروع يصب في خدمة رفع الحرمان عن المناطق المحرومة ، ولاسيما في محافظة عكار “، مشيداً في سياق أخر بأن تكون ” صيانة الطرقات والاوتوسترادات، ومن بينها في الشمال ،تعد اليوم من الأولويات لدى وزارة الاشغال العامة والنقل “،

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام