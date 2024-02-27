المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية بموقع الرمثا بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 14:24
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وزارة الصحة في غزة: مجمع ناصر بحاجة الى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن
المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية بموقع الرمثا بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
27 February، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
موقع الرمثا
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