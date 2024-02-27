اللغة هي نظام من الإشارات ذات بنية صوتية ونحوية معينة، والتي يتم من خلالها التواصل بين البشر، فهي تضمن الحصول على المعلومات وتراكمها وتخزينها ونقلها.

تعد معرفة اللغات الأجنبية مهارة ضرورية للسفر والعمل والتواصل مع المواطنين الأجانب ومشاهدة الأفلام وقراءة المقالات العلمية والأدب أمر مستحيل دون إتقان اللغات. يتم تحديد سهولة تعلم اللغة من خلال عوامل تتعلق بالقواعد النحوية والإملائية البسيطة، وسهولة النطق، وغياب الحالات وغيرها.

إن تقسيم اللغات الأجنبية إلى “بسيطة” و”معقدة” هو أمر ذاتي، حيث تعتمد جودة إدراك الشخص للغة غير المألوفة على العديد من العوامل.

أسهل 10 لغات في العالم

-اللغة النرويجية

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، لكن صنفت اللغة النرويجية كلغة سهلة للتعلم والنرويجية عضو في عائلة اللغات الجرمانية، تماماً مثل الإنجليزية وهذا يعني أن اللغات تشترك في قدر كبير من المفردات.

توصف قواعد هذه اللغة بأنها واضحة جداً مع شكل واحد فقط لكل فعل، ويشبه ترتيب الكلمات ترتيبها باللغة الإنجليزية عن كثب، لذا فإن إتقان بناء وتشكيل جملة أمر سهل وليس بالصعب.

-اللغة السويدية

وهي من اللغات المستخدمة في الدول الإسكندنافية ومن عائلة اللغات الجرمانية وأحد الأسباب التي تجعل اللغة السويدية هي واحدة من أسهل اللغات التي يتعلمها المتحدثون باللغة الإنجليزية لوجود عدد كبير من الكلمات المتشابهة التي تشترك فيها اللغتان (الكلمات المتشابهة هي كلمات بلغات مختلفة تنبع من نفس لغة الأجداد وتبدو أو تبدو متشابهة جداً مع بعضها بعضا) .

-اللغة السواحلية

تنتمي إلى مجموعة البانتو وهي واحدة من أكثر اللغات استخدامًا في القارة الأفريقية. اللغة السواحلية سهلة التعلم لأنها لا تحتوي على أزمنة، والأفعال ليست مترافقة، والأسماء والصفات في الجملة تتشكل من نفس الجذر. جميع الكلمات مكتوبة باللغة اللاتينية، في خطاب الأفارقة، الجانب العاطفي مهم، لذلك تحتاج إلى التحدث مع التجويد المناسب، لأن العديد من الكلمات تتكون من مقطع لفظي واحد، ولكن يتم قراءتها بشكل مختلف.

السواحلية هي لغة نادرة ويتم التحدث بها بشكل رئيسي في القارة الأفريقية. ستكون معرفة اللغة السواحيلية مفيدة للأشخاص الذين يعملون مع البلدان الأفريقية. سيكون تعلم اللغة مفيدًا أيضًا لأولئك الذين يسافرون في جميع أنحاء القارة الأفريقية ويريدون التعرف على الثقافة المحلية بشكل أفضل.

اللغة السواحيلية معترف بها كلغة رسمية في تنزانيا وأوغندا وكينيا وهي منتشرة على نطاق واسع في شرق ووسط أفريقيا.

-اللغة الإسبانية

يجب ألا يكون هذا الاختيار مفاجئ. تعتبر هذه اللغة من اللغات المفضلة لمتحدثي اللغة الإنجليزية لتعلمها كونها منتشرة بشكل كبير بالإضافة لكونها لغة عملية، واللغة الإسبانية هي إحدى اللغات الرومانسية وهي مشتقة من اللاتينية.

كما توصف هذه اللغة بأنها لغة صوتية، ففي أغلب الأحيان تُلفظ كلماتها بالطريقة التي تُنطق، والأزمنة المستخدمة فيها تتوافق إلى حد كبير مع تلك التي نستخدمها في اللغة الإنجليزية، لذلك ليس من الصعب تعلمها كما تعتقد.

-اللغة الإيطالية

سيكون من السهل تعلمها بشكل خاص لأولئك الذين يعرفون اللغة الإنجليزية بالفعل. كما أنها ثاني أكثر اللغات تحدثًا في أوروبا، حيث يبلغ عدد المتحدثين بها نصف مليار شخص. تتشابه اللغة الإيطالية في بنيتها مع الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية، ولها أيضًا جذور لاتينية. اللغة لا تحتوي على حالات، فهي سهلة النسخ والنطق (يتم كتابة الكلمات بنفس طريقة نطقها).

اللغة الإيطالية شائعة في مدارس اللغات وغالباً ما يتم اختيارها كلغة أجنبية ثانية. كانت السينما الإيطالية معروفة دائمًا، ومؤخرًا بدأت الأغاني بهذه اللغة تكتسب شعبية. إن معرفة اللغة الإيطالية سوف يساعد عند السفر وحتى تحسين جهاز النطق لدى الشخص .

يتم التحدث باللغة الإيطالية في أكثر من 30 دولة حول العالم، مثل إيطاليا والأرجنتين وسان مارينو والبرازيل وبلجيكا وسويسرا وسلوفينيا وكرواتيا وغيرها الكثير.

-اللغة البرتغالية

يمكن تعلمها بسلاسة وهي عضو في عائلة اللغات الرومانسية التي يتم التحدث بها في كل من البرتغال والبرازيل ومثل اللغة الإسبانية يُترجم هذا إلى عدد كبير من كلمات المفردات المشتركة مما يجعل دائماً تعلمها أسهل.

البرتغالية (خاصة البرتغالية البرازيلية) منتشرة حيث ظهرت الأطعمة البرازيلية والمشروبات والموسيقى والأفلام بشكل متكرر في ثقافة البوب العالمية مما يمنح الطلاب الكثير من الفرص لتعزيز تعلمهم ويمكن تعلم هذه اللغة بكل سهولة ويسر.

-اللغة الهولندية

هي لغة جرمانية أخرى في قائمتنا ويتحدث بها غالبية مواطني هولندا بالإضافة إلى جزء كبير من سكان بلجيكا، إنها اللغة الجرمانية الثالثة الأكثر استخدام بعد الألمانية والإنجليزية، وهذا أمر منطقي لوجود الكثير من المفردات المشتركة.

بالإضافة لأن العديد من الكلمات يتم تهجئتها تماماً كما في اللغة الإنجليزية أكثر من أي لغة أخرى تقريباً ومع ذلك، وكن حذر لأنه غالباً ما يتم نطقها بشكل مختلف.

-اللغة الإنجليزية

اللغة الإنجليزية هي اللغة الأسهل للتعلم والأكثر انتشارًا في العالم (يتحدثها أكثر من 30% من السكان). ترجع سهولة تعلم اللغة الإنجليزية إلى عدم وجود فئات نحوية للجنس والحالات، ونطق وقواعد بسيطة، ومعظم الكلمات قصيرة، ويتم تصريف الأفعال بضمير الغائب فقط.

يوجد في معظم المدن مراكز لتعلم اللغة الإنجليزية، ويتم إنشاء العديد من الأفلام والموسيقى الشعبية بهذه اللغة، وفي المدارس يتم تدريس اللغة الإنجليزية في أغلب الأحيان كلغة ثانية. هناك أسباب كثيرة لتعلم هذه اللغة: فهي ضرورية للقبول في أرقى الجامعات، وهي مطلوبة في أي وظيفة تقريبًا، كما أنها تتيح التواصل مع عدد كبير من الأشخاص.

يتم التحدث باللغة الإنجليزية في البلدان التالية: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا ونيجيريا وغيرها.

-اللغة الفرنسية

من أسهل اللغات تعلماً وتنتمي إلى مجموعة اللغات الرومانسية. وهي تشبه اللغة الإنجليزية في القواعد وبعض الكلمات. تنقسم اللغة الفرنسية إلى نوعين، عادي ومتقدم، وإذا كان الأول متاحًا للجميع تقريبًا، فإن الثاني يصعب على الأجنبي تعلمه. في اللغة الفرنسية العادية، لا يوجد جنس محايد، ولا توجد عبارات مبتذلة، ويقع التركيز فقط على المقطع الأخير، والكلام غني بالعاطفة.

هناك أسباب لتعلم هذه اللغة، حيث تعتبر اللغة الفرنسية لغة دولية، فهي معترف بها كلغة رسمية من قبل الأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. تتطلب العديد من المدارس العليا وأصحاب العمل معرفة هذه اللغة. ستسمح لك معرفة اللغة قراءة الأدب باللغة الأصلية.

يتحدث الفرنسية في فرنسا نفسها وفي المناطق المجاورة لها – لوكسمبورغ، موناكو، وكذلك في المستعمرات الفرنسية السابقة.

-اللغة الرومانية

تعد اللغة الرومانية من اللغات الرومانسية الفريدة والمميزة، وهي اللغة الوحيدة التي خضعت للتحديث في الجهة الشرقية من أوروبا، وبالرغم من ذلك لا تزال تملك بعض الجذور اللاتينية، وهذا يجعلها تتشابه قليلاً مع اللغة الإنجليزية ببعض المفردات.

المصدر: سبوتنيك