عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء 27-2-2024

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ مفاوضات الدوحة: بداية اختراق

ـ تصعيد متبادل ضمن السقوف المتحرّكة للمعركة | حزب الله يبدّد رهانات العدو: التفوّق الجوي ليس مطلقاً

ـ وزير الدفاع لا يعترف بتعيين رئيس الأركان: كأنّه لم يكن

ـ وثائق ديبلوماسية تكشف مواقف الدول قبل 7 أكتوبر وبعده: لا أحد يريد الضغط على إسرائيل

صحيفة البناء

ـ الطيار الأميركي آرون بوشنل يحرق نفسه لأجل فلسطين: لن أشارك في الإبادة

ـ الدوحة تفاوض: رئيس الحكومة يلتقي رئيسَيْ الموساد والشاباك والأمير يستقبل هنية

ـ غارات إسرائيلية قرب بعلبك.. والمقاومة تقصف بـ 60 صاروخاً قيادة «الجولان»

صحيفة الجمهورية

ـ باريس لفصل الرئاسة عن الازمات

ـ من الجنوب إلى بعلبك.. الحرب تتوسّع

ـ اتُخِذ القرار بتهجير رفح… ولبنان في النار

ـ متى يتسلّم رئيس الأركان مهمّاته؟

ـ ما هي رسائل التصعيد؟

ـ دخان أبيض لأزمة القطاع العام

صحيفة اللواء

ـ يوم الرسائل الطائرة والبعيدة: أية ترتيبات لجبهة لبنان بعد غزة!

ـ مجلس الوزراء يبحث الخميس في زيادة «التعويض المؤقت».. وتعتيم على مكان الجلسة

ـ «صفقة التبادل» تشمل أسرى بارزين.. ونتنياهو يُبقي ورقة اقتحام رفح على الطاولة

ـ استعدادات فلسطينية لحكومة جديدة وردّ إسرائيل على قرارات المحكمة الدولية سُلم لجنوب أفريقيا

صحيفة الديار

ـ حزب الله يهز «عرش» التفوّق الجويّ «الإسرائيلي»… ويتلاعب بـ«مقلاع داود»

ـ ساعات من «حبس الأنفاس» بعد توسّع الجبهة… وواشنطن على خط التهدئة

ـ «إسرائيل» تضغط لفرض وقف النار… والورقة الفرنسيّة لم تجد من «يشتريها»!

صحيفة النهار

ـ من بعلبك الى الجولان.. الأقرب إلى الحرب

ـ بري ينصح “كتلة الاعتدال” بلقاء جدي وليس “لقاء صالونات” للتوصل الى جلسة انتخابية

ـ مجموعتان نيابيتان من المعارضة تتقدمان من المجلس الدستوري بطعنين بقانون الموازنة

ـ محادثات للهدنة في الدوحة ومحكمة العدل تسلمت تقرير إسرائيل

ـ السويد العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

علّق أحد المعنيين بملف التفاوض حول اتفاق التهدئة في غزة على ما يُسمّيه الأميركيون بالتقدّم بالقول إن التقدم هو بأن الإسرائيلي احتاج شهراً لينتقل من عرض 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي الى عرض 10 مقابل واحد، لكن المقاومة التي تطالب بصفقة الكل مقابل الكل تطلب عملياً 70 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي، وبمقياس التقدّم الذي يتحدث عنه الأميركيّون ربما نحتاج إلى سبعة شهور للوصول الى منطق مقبول فلسطينياً.

ـ خفايا

قال خبير عسكري إن التوازن الذي أنتجه حزب الله على جبهة جنوب لبنان له وظيفة رئيسية هي أن يقول للإسرائيليين باستمرار أننا خلقنا لكم مشاكل تكبر يوماً بعد يوم وعبثاً تحاولون التخلص منها عن غير الطريق الذي أعلناه من اليوم الأول وهو وقف الحرب على غزة. وما دام الإسرائيلي يفشل بدفع حزب الله إلى التراجع عن هذا الشرط، وما دامت مشاكل الإسرائيلي الناتجة عن جبهة لبنان تكبر، وخصوصاً قضية التهجير فإن حزب الله بمعزل عما يفعل هو الرابح، و”إسرائيل” مهما كان ما تفعله يبدو كبيراً فهي خاسرة.

صحيفة الجمهورية

ـ طلب مرجع مسؤول من موفد بارز ان يقدّم ورقة خطية بما يطرحه من افكار لحل في الجنوب.

ـ اعترض سفير بارز على ربط مهمّة موفد مهام لجنة معنية بمساعدة لبنان في استحقاق مهم.

ـ كشف مرجع سياسي انّ الوفود الاميركية والأوروبية لا تحمل اي تهديدات للبنان وإنما تتفهم ان وقف القتال في غزة يوقف القتال فوراً في الجنوب.

صحيفة اللواء

ـ همس

أبلغت جهات لبنانية أن ملف التهدئة إيجاباً أو سلباً، هو بيد الجانب الأميركي، بعد التوصل إلى «هدنة في غزة»..

ـ غمز

فوجئت أوساط سياسية باعتبار مطالبة دولة مجاورة دبلوماسياً، بموضوع «الأبراج الشرقية» بأنها نوع من الإهانة!

ـ لغز

بدأت المصارف ربط ميزانياتها بدولار السوق، بطلب رسمي من المركزي، لتخفيف الكتلة النقدية الورقية..

صحيفة النهار

ـ تداول اسم السفير جورج خوري كمرشح

يتداول في الصالونات السياسية مجدداً اسم السفير جورج خوري كمرشح يمكن أن يكون مقبولاً من أكثر من طرف سياسي في الداخل والخارج ولا يعلم إذا كان الطرح للتداول الجدي أو لاحراق اسم صاحبه ويتردد لدى متابعين أنه سيصار لاحقاً الى طرح اسم نائب سابق بعد تأمين حد أدنى من التوافق عليه.

ـ تخوف من كارثة قد يشهدها البلد نتيجة حصول أي عاصفة جوية جديدة

يتخوف متابعون من حصول أي عاصفة جوية جديدة ربطاً بما جرى أخيراً من انهيارات في الطرق والتصدعات، اذ يتخوفون من كارثة يشهدها البلد، في ظل غياب أي تمويل لدى الوزارات المعنيّة وإفلاس البلديات.

ـ عروض هائلة للسياحة في دول مجاورة

يُلاحظ أن عروضاً هائلة من شركات سياحية في لبنان، تنهال على اللبنانيين للسفر إلى دول مجاورة وبأسعار منخفضة.

ـ ما سبب إبعاد موظفة في وزارة التربية عن موقعها؟

يتردد أن إبعاد إحدى الموظفات عن موقعها في وزارة التربية مرده الى رفضها المصادقة على شهادات وافادات مزورة وعدم رضوخها لضغوط سياسية.

المصدر: صحف