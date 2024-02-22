السيد الحوثي: ليس هناك تحركات جادة وملموسة لكبرى الدول العربية وكأن دورها ينحصر بمجال الفتن والصراعات المدمرة للأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 16:30

السيد الحوثي: ليس هناك تحركات جادة وملموسة لكبرى الدول العربية وكأن دورها ينحصر بمجال الفتن والصراعات المدمرة للأمة

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
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