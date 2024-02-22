إعلام العدو: إصابة مقرّ فرقة الجليل (ثكنة برانيت) بصاروخ أطلق من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 14:32

إعلام العدو: إصابة مقرّ فرقة الجليل (ثكنة برانيت) بصاروخ أطلق من لبنان

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
أخبار موقع المنار
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