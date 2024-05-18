المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة  ‫في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتصيبها مباشرة وتدمرها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 22:10

المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة  ‫في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتصيبها مباشرة وتدمرها

منذ 2 ساعة 18 May، 2024
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