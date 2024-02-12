أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 12-2-2024.

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ خطة تهجير رفح

ـ اقتراح فرنسي لترتيبات ترضي إسرائيل: انسحاب المقاومة 10كلم وانتشار كبير للجيش

ـ تدمير 90% من الجامعات: هكذا أجهز العدوّ على قطاع التعليم الغزّي

ـ شربل نحاس: الدولة تنظّم التسوّل والهجرة

صحيفة البناء

ـ بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع.. مع الصين تفوّقنا‎ على الغرب.. والأميركي منافق

ـ‬ تهديدات إسرائيلية بالهجوم على رفح.. والمقاومة تعده بالهزيمة وتهدّد بوقف التفاوض‪

ـ عبد اللهيان: رسائل من واشنطن وتواصل مع السعودية.. و«إسرائيل» خسرت الحرب

صحيفة الجمهورية

ـ كلام إيراني عن حلّ ووجه بتصعيد

ـ هوكستين: صفقة حدودية بمفاعيل داخلية

ـ الحكومة تكرّر مخطط شطب الودائع بالمواربة

ـ هل يريد البنك المركزي أن يحقّق السارقون مع ضحاياهم؟

ـ ما هو المتحوِّل المسيحي في عيد مار مارون اليوم؟

ـ ثلاثة اقتراحات للحاكم

صحيفة اللواء

ـ تخبُّط إسرائيل جنوباً يرفع من مخاطر انهيار كامل لقواعد الاشتباك

ـ ميقاتي يردّ على شكوى أبوصعب لبرّي: نسيِّر أمور البلاد والعباد.. والحريري في بيروت

ـ نتنياهو يلعب بنار رفح: قتل الرهائن وإلغاء كامب ديفيد

ـ البيت الأبيض يرفض المغامرة..والاجتماع الأمني الرباعي في القاهرة غدا وضربات المقاومة مستمرة

صحيفة الديار

ـ نتنياهو يستعدّ لاقتحام رفح… حماس: نسف لمفاوضات التبادل

ـ «إسرائيل» تقتل 2 من أسراها وتصيب 8 آخرين بإصابات خطيرة

ـ حراك خجول مُرتقب لـ«الخماسيّة»… لا انتخابات رئاسيّة في الأمد القريب

صحيفة النهار

ـ الحريري هنا… اسبوع استثنائي لـ14 شباط

ـ إسرائيل تمضي في التصعيد باستقدام فرقة إلى الحدود مع لبنان غداة عملية جدرا

ـ الراعي يجدد انتقاداته للمخالفات الدستورية وميقاتي يرد على الحملة عليه

ـ بايدن يطلب من نتنياهو حماية المدنيين قبل الهجوم على رفح

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

تسعى سفارات غربية للتحقق من صحة الكلام عن نقل إحدى الفرق المقاتلة في غزة إلى جبهة الحدود مع لبنان والكلام المنسوب لرئيس أركان جيش الاحتلال حول قرار النقل وهدف التحقق هو معرفة هل الأمر مجرد حرب نفسية أم هناك نيات تصعيد وراءه وتعترف السفارات بأن حكوماتها لا تملك مصادر خاصة داخل الكيان غير ما ينشر في الإعلام أو ما تقوله الحكومة وقادة الجيش والمؤسسات الأمنية، وأن تكليفها بالتحقق ينبع من قناعة الحكومات الغربية بأن أفضل من يملك الجواب هو حزب الله الذي يعرف التفاصيل الإسرائيلية ويتابعها عن كثب.

ـ خفايا

تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية أن معارضتها لمعركة رفح نابعة من قناعتها بأن خوضها وفوز المقاومة فيها سيعزز وضعها التفاوضي وارتكاب المجازر خلالها سيصيب الدول الغربية بمزيد من الأذى في شوارعها؛ والتهجير في حال حدوثه سيخلق مشكلة كبيرة اسمها مصر، خصوصاً أن المعلومات المؤكدة لدى الأميركيين تقول بأن حركة حماس وقوى المقاومة في غزة لم تفقد أكثر من ربع قدرتها البشرية والعسكرية وأن معركة رفح إذا حدثت لن تغير شيئاً في موازين الحرب وأن التفاوض هو الخيار الوحيد المتاح للخروج من الحرب، لكنه سيجري في ظروف لصالح حماس أكثر بعد الفشل العسكري في رفح.

صحيفة الجمهورية

ـ تفويت لبنان فرصة إنتخاب رئيس إبان فترة الهدنة المحتملة في غزة يبقي الشغور حتى التسوية في المنطقة.

ـ قال ديبلوماسي غربي إننا لن نفوِّت فرصة لمنع تمدُّد الحرب، ولكن رقصة التانغو بحاجة إلى إثنين.

ـ أكد من التقى وزير إحدى الدول الإقليمية زار بيروت أخيراً أنه أبلغهم بحصول تطورات إيجابية في ما خص وقف التصعيد بغزه.

صحيفة اللواء

ـ همس

تحاول الأجهزة المعنية التحقق من حصول المخابرة الهاتفية بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى وكشف مصدر التسريب والترويج لها إحراجاً للطرفين!

ـ غمز

توالت الصدمات السياسية التي تلقاها رئيس تيار سياسي مثير للجدل سواء من الحلفاء أو من الخصوم، خاصة بعد تعيين رئيس للأركان إثر التمديد لقائد الجيش!

ـ لغز

يرابط صرّافون على أبواب مكاتب إدارات مالية وبلدية لصرف الدولار بسعر 87 ألف ليرة للمواطنين الذين يضطرون لتبديل العملة الخضراء لتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليهم بالليرة!

صحيفة النهار

ـ تكلفة ركن السيارة في بعض أماكن التزلج بلغ نحو خمسين دولاراً!

غرد أحد الناشطين بأن تكلفة ركن السيارة بلغ في بعض أماكن التزلج نحو خمسين دولاراً مع خدمة سيئة من دون أي رادع او تنظيم وطالب وزير السياحة بالتدخل. يذكر أن الأسعار المحددة من المحافظ والبلديات لخدمة الفاليه باركينغ لا يتم الالتزام بها.

ـ ميقاتي ينتقل في سياسته إلى الهجوم المباشر!

بدا أن الرئيس ميقاتي انتقل في سياسته إلى الدفاع بل الهجوم المباشر بدل اعتماد سياسة الصمت إذ رد مكتبه بشكل مباشر على البطريرك الماروني ونائب رئيس مجلس النواب.

ـ اهتمام أوساط سياسية بالخطة الفرنسية للحلّ بين لبنان وإسرائيل

اهتمت أوساط سياسية بما نشرته “النهار” عن الخطة الفرنسية للحل بين لبنان وإسرائيل وحاول بعضهم جس نبض الثنائي حول رأيه وامكان تبني المشروع.

المصدر: صحف