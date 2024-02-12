مدير مستشفى أبو يوسف النجار: طاقة المستشفيات في رفح لا تتحمل عدد الإصابات الكبير جراء القصف الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 04:06

مدير مستشفى أبو يوسف النجار: طاقة المستشفيات في رفح لا تتحمل عدد الإصابات الكبير جراء القصف الإسرائيلي

منذ 11 mins 12 February، 2024
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