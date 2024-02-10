وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيد و 169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 14:52

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيد و 169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 10 February، 2024
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