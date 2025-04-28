الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لنقل البيانات

أطلقت الصين إلى المدار بنجاح، أمس الأحد، قمراً اصطناعياً جديداً لنقل البيانات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي «تيانليان II-05» على متن صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-3 بي»، حيث دخل مداره المخطط له.

ويعد «تيانليان II-05» قمراً صناعياً صينياً من الجيل الثاني، مخصصاً لنقل البيانات في مدار جغرافي متزامن مع الأرض.

وسيوفر القمر الجديد خدمات نقل البيانات والقياس عن بُعد، بالإضافة إلى التتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة مثل سفن الفضاء ومحطات الفضاء، وللأقمار الصناعية لرصد الموارد التي تدور في المدار الأرضي المتوسط والمنخفض، كما سيقدم دعماً بخدمات القياس عن بُعد والتتبع والتحكم اللازمة لعمليات إطلاق المركبات الفضائية.

وتُعَد هذه المهمة رقم 572 ضمن سلسلة مهام صواريخ «لونغ مارش» الحاملة.

المصدر: سي ان ان