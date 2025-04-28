بيل غيتس يحذر من ان الذكاء الاصطناعي سيقلص أسبوع العمل الى يومين

علق رجل الأعمال البريطاني ومؤلف العديد من الكتب في الاستثمار روب مور على تصريحات مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأميركي بيل غيتس بأن الذكاء الاصطناعي سيجعل أسبوع العمل للموظفين يومين فقط بالأسبوع، وحذر مور من أن حدوث هذا سيكون له تبعات سلبية ضخمة.

وقال رجل الأعمال البريطاني في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «يقول بيل غيتس إن الذكاء الاصطناعي سيُنشئ أسبوع عمل من يومين، ويُحدث الذكاء الاصطناعي اضطراباً في الوظائف، وسيفقد الكثيرون قدرتهم على العمل والكسب».

وأضاف مور «في حين أن البعض قد يُحبّذ أسبوع العمل من يومين نظرياً، إلا أن هذا أمرٌ سيئٌ للغاية، للأسباب التالية: أولاً سيفقد الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة العاملة وظائفهم وقدرتهم على الكسب، وثانياً سيحدث انخفاضٌ هائلٌ في تقدير الذات ومعنى الحياة».

وتابع مور «ثالثاً سيتفاقم تدهور الاقتصاد، خاصة في بريطانيا، ورابعاً سنُصبح عبيداً للروبوتات».

وأوضح رجل الأعمال البريطاني «في حين أن بيل غيتس يتوقع أنه في غضون 10 سنوات فقط، قد يعمل البشر يومين في الأسبوع، لا أستطيع الجزم إن كان يعتقد أن هذا جيد أم سيئ أم جزءٌ من خطةٍ أكثر شراً».

وتساءل رجل الأعمال البريطاني «هل الذكاء الاصطناعي هو التهديد الأكبر أم الفرصة الأكبر؟».

وقال مور «أعتقد أن معظم الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ تماماً، انظر فقط إلى عدد المنشورات والردود السيئة على لينكدإن التي تُسيء استخدامه بشكلٍ واضح».

ويرى مور أن «معظم الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ تماماً، فهم لا يعرفون متى يستخدمونه، ومتى لا يستخدمونه، وكيف يجعلونه أكثر قرباً لشخصيتهم ووظيفتهم في عالمنا المنعزل».

وفي مقابلة تلفزيونية توقع غيتس أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص ساعات العمل، وأنها قد تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

يذكر أنه في عام 2023 أشار غيتس إلى أن الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسبوع عمل من ثلاثة أيام.

المصدر: سي ان ان