شهداء وإصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي لساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خانيونس وسط محاصرته من قبل آليات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 04:32

شهداء وإصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي لساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خانيونس وسط محاصرته من قبل آليات العدو

منذ 1 ساعة 10 February، 2024
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